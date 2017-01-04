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〈南部〉8旬翁吃19種藥 整合後剩6種

2017-01-04

〔記者王俊忠／台南報導〕患多種慢性病的八十歲王姓老翁，曾到多家醫院就診，各種藥吃的多，曾在服藥後身體不適、到奇美醫院求診，醫師發現他吃的慢性病藥多達十九種，經奇美高齡醫學整合門診幫忙整理後，王翁只要吃六種藥即可，也不會身體不適了！

奇美高齡整合門診 篩檢用藥

奇美醫院老年醫學科主任蔡岡廷醫師（見圖，記者王俊忠攝）表示，奇美高齡醫學整合門診適合外地患者首次看診、多科就診與多重用藥患者，二年來已服務約八千人次老人家患者，可避免患者到多科就診、重複浪費用藥的缺點。

蔡岡廷表示，根據衛福部統計，我國六十五歲以上老人約八成有慢性病，平均有三種慢性病；近兩成有五種慢性病，以一○三年全國門診數來看，老人家一年平均看門診五十四次，也會看多位不同醫師。

除了王翁，家住南市白河區的潘老婦人習慣坐計程車到奇美醫院看診，來回一趟車資要二千多元，因看科診較多，每月需往返醫院三次，光是車資就要六千多元，後來到老年醫學科高齡整合門診看診，整合門診把潘婦藥物整理一起開慢性處方箋，目前病況穩定，每三個月才回診一次，不必每個月多次奔波，也節省車資開銷。

蔡岡廷表示，為求更好療效，老年醫學科與藥劑部合作，由藥師使用雲端藥歷系統對多重用藥患者主動篩檢，逐一檢視藥物選擇、劑量、頻次與患者肝腎功能資料，再由電腦系統向醫師提出建議，一年多來藥劑部對奇美全院患者提出逾三千次建議，多數得到醫師認同，也大幅改善患者用藥安全。

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  • 奇美醫院老年科醫師蔡岡廷指該院高齡醫學整合門診有效降低長輩多科就診與重複、浪費用藥的問題。（記者王俊忠攝）

    奇美醫院老年科醫師蔡岡廷指該院高齡醫學整合門診有效降低長輩多科就診與重複、浪費用藥的問題。（記者王俊忠攝）

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