〈南部〉8旬翁吃19種藥 整合後剩6種

2017-01-04

〔記者王俊忠／台南報導〕患多種慢性病的八十歲王姓老翁，曾到多家醫院就診，各種藥吃的多，曾在服藥後身體不適、到奇美醫院求診，醫師發現他吃的慢性病藥多達十九種，經奇美高齡醫學整合門診幫忙整理後，王翁只要吃六種藥即可，也不會身體不適了！

奇美高齡整合門診 篩檢用藥

奇美醫院老年醫學科主任蔡岡廷醫師（見圖，記者王俊忠攝）表示，奇美高齡醫學整合門診適合外地患者首次看診、多科就診與多重用藥患者，二年來已服務約八千人次老人家患者，可避免患者到多科就診、重複浪費用藥的缺點。

蔡岡廷表示，根據衛福部統計，我國六十五歲以上老人約八成有慢性病，平均有三種慢性病；近兩成有五種慢性病，以一○三年全國門診數來看，老人家一年平均看門診五十四次，也會看多位不同醫師。

除了王翁，家住南市白河區的潘老婦人習慣坐計程車到奇美醫院看診，來回一趟車資要二千多元，因看科診較多，每月需往返醫院三次，光是車資就要六千多元，後來到老年醫學科高齡整合門診看診，整合門診把潘婦藥物整理一起開慢性處方箋，目前病況穩定，每三個月才回診一次，不必每個月多次奔波，也節省車資開銷。

蔡岡廷表示，為求更好療效，老年醫學科與藥劑部合作，由藥師使用雲端藥歷系統對多重用藥患者主動篩檢，逐一檢視藥物選擇、劑量、頻次與患者肝腎功能資料，再由電腦系統向醫師提出建議，一年多來藥劑部對奇美全院患者提出逾三千次建議，多數得到醫師認同，也大幅改善患者用藥安全。