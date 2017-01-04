近視雷射手術要當心！可能造成眼角膜凸出傷視力
2017-01-04 10:54
〔記者翁聿煌／新北報導〕 56歲的美國籍賀姓男子因罹患圓錐角膜病變，雙眼眼角膜向前凸出呈圓錐狀，導致高度散光、視力模糊，多年來配戴硬式隱形眼鏡矯正，但是近來左眼角膜凸出弧度太大，視力只剩0.01，幾近失明，經台北慈濟醫院眼科醫師沈姵妤為他進行眼角膜移植手術，左眼視力已逐漸恢復到0.5，沈姵妤說，除了先天因素外，近視雷射手術也可能造成類似圓錐角膜的角膜膨出性病變。
美國籍的賀男是英語教師，約20年前開始出現視力模糊的現象，就醫檢查發現雙眼罹患圓錐角膜病變，有高度散光，一般眼鏡無法矯正，需配戴特殊設計的硬式隱形眼鏡，7年前，右眼視力尚有0.8，左眼卻因角膜凸出弧度越來越大，已無法配戴隱形眼鏡，醫師評估病變嚴重，必須接受眼角膜移植治療。
沈姵妤說，圓錐角膜的發病原因不明，初發病年齡多為青少年時期，罹患率約1％，有的病例有家族史，但多數沒有家族史。
除了先天因素外，近視雷射手術也可能造成類似圓錐角膜的角膜膨出性病變，雷射近視手術是藉由削薄角膜來恢復視力，若近視度數很深，要透過手術達到不用戴眼鏡的程度，角膜就必須削得很薄，這時角膜因為太薄無法抵擋眼內正常的壓力，產生外凸性的病變和異常散光，逐漸病變至角膜膨出，她提醒，青少年和曾經接受眼睛雷射手術的患者，如果有散光度數不斷加深、視力模糊的情況，最好到眼科進一步檢查治療。
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