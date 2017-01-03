新一代腎動脈交感神經阻斷術 治頑固型高血壓新利器

2017-01-03 19:39

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名40歲頑固型高血壓及糖尿病患者，平時已使用4種降血壓藥物，血壓仍超過160，半年前又因視網膜病變住院，日前住院接受新一代腎動脈交感神經阻斷術，術後血壓明顯改善，住院3天後出院。醫師強調，這項治療方式具手術時間短、傷口小、不需全身麻醉等優點，是控制頑固型高血壓的新利器。

收治病患的高雄榮總心臟內科主任馬光遠表示，高血壓多半靠吃藥控制，但少數患者使用3種以上降血壓藥物，血壓仍無法有效控制，約佔高血壓患者1成，即是頑固型高血壓；腎動脈交感神經阻斷術，是利用降低腎臟交感神經活性，達到控制血壓的效果。

這名吳姓患者體重接近100公斤，罹患高血壓多年，及糖尿病8年的病史，平時使用4種降血壓藥物，血壓仍超過160，去年7月因視網膜病患住院手術，近2個月又深受尿蛋白及下肢水腫等困擾，經診斷為頑固型高血壓。

患者日前住院接受腎動脈交感神經阻斷術，醫師在患者鼠蹊部的股動脈，置入導管將高頻率電波通過腎動脈壁，燒灼腎動脈交感神經，術後血壓即有改善。

馬光遠說，腎動脈交感神經阻斷術引進台灣3年多，去年8月推出新一代導管，新的導管是螺旋狀，可同時燒灼4個神經叢，將手術時間縮短為半個多小時，且具療程安全、傷口小、併發症輕微及不需要全身麻醉等優點，接受這項治療的患者，平均術後血壓可下降20以上，但這項手術須自費12到14萬元。