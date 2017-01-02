喝酒可降高血壓？戒斷症狀騙你上癮

2017-01-02

文／林子堯

一名年輕人經肝膽腸胃科醫師轉介到門診戒酒。

他第一次到診間，就是在友人攙扶下，醉醺醺地進來，講話含糊不清、意志迷離，是典型的酒精中毒症狀。

詢問後發現，他長期酗酒，時常喝到站不穩，工作也丟了，肝指數更飆高到快500，生活一塌糊塗，甚至連命都可能沒了，但他仍堅持飲酒，並聲稱「酒精才能治療他的高血壓」。

我請他密集追蹤回診，觀察到他喝酒後，血壓約在130mmgHg左右，但沒飲酒的時候可以高達180mmgHg，並且會有頭暈、手抖和心悸等不適狀況。

莫非飲酒真的能治療高血壓？這當然不是真的。酒精有抑制神經和放鬆肌肉的效果，所以部分民眾的血壓會略微降低。但這名年輕人過去沒有高血壓病史，應該是長期酗酒造成酒精出現「耐受性」，導致越喝越多。一旦不喝酒時，就會出現可怕的「戒斷症狀」，包括交感神經過度興奮、血壓飆高、手抖、心悸和坐立難安等，以致他只好喝更多的酒精來緩解戒斷症狀，但反而更惡化了酒癮的問題，變成惡性循環。

事實上，他的高血壓一開始就是酒癮的戒斷症狀造成，而喝酒緩解讓他誤以為是「喝酒能治高血壓」，並持續飲酒。

在診間仔細提供他相關衛教資訊後，他才了解自己身體狀況，並放心接受診療，不用擔心「沒喝酒會高血壓」。（作者為桃園雷亞診所院長）