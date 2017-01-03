高齡主動脈瘤支架手術 這醫院3年成功率100％
2017-01-03 19:27
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立安南醫院三年多來為七十六位七十五歲以上高齡主動脈瘤患者做微創支架手術，手術成功率達百分之百。醫師表示，如是主動脈瘤高危險群者，提早檢查發現，在瘤破裂前接受微創手術，可降低手術風險及提高存活率。
安南醫院心臟血管外科主治醫師楊智鈞指出，即使是微創手術，逾七十五歲的高齡患者比一般患者仍有較高治療風險，主因有三，一是血管品質差、常鈣化又細小，操作不慎易使血管斷裂；二是老人常合併多種慢性病，手術併發症多；三、解剖結構複雜，老人動脈瘤結構較為變異，需有較複雜的支架施放技術。
安南醫院表示，在心臟血管外科主任陳偉華帶領下，一０二年三月迄今，為七十五歲以上長輩完成主動脈瘤支架手術共有七十六人，成功率百分百，非動脈瘤破裂的術後三十天存活率近九九％，水準與國外知名醫學中心齊平。
楊醫師提醒如家人有以下五種特徵，可能是罹患主動脈瘤的高危險群，一是六十歲以上老人、二是家族中有人是主動脈瘤患者、三、抽菸者、四、高血壓者、五、患心臟病、下肢動脈阻塞疾病者，這五大類特徵者至少要接受腹部超音波檢查，早發現可早治療，否則超過七十歲老人接受傳統手術併發症大增，手術死亡率近一成；如動脈瘤破裂進行急診手術，死亡率更高達六成。
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