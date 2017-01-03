徐國勇誤食姑婆芋後狂灌牛奶 原來是因為...

2017-01-03 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕行政院發言人徐國勇誤食姑婆芋後今首度露面受訪，談到發現誤食後「灌了一桶牛奶」，引起網友好奇。專家解惑，姑婆芋中的草酸與牛奶中的鈣質結合，可緩解麻痛的症狀，若不慎誤食可立刻喝冰牛奶，症狀未改善再盡速就醫。

據《聯合新聞網》報導，台北榮總臨床毒物科主任楊振昌表示，姑婆芋中毒的主要症狀是草酸引發的食道、腸胃麻痛感，但只要量不多，草酸與體內鈣質結合後狀況就可緩解；若民眾誤食姑婆芋，第一時間可立刻喝冰牛奶，加速草酸與鈣的結合，如果症狀還是沒緩解，就要盡速就醫。

食藥署也表示，誤食姑婆芋可喝牛奶減緩口腔刺痛症狀，但最重要的是切勿食用來路不明的植物，不要為了一時口腹之慾，造成身體健康上無法挽回的傷害。