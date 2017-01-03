吃飽後再也不昏昏沉沉！解決飯後想睡的「不愛睏飲食法」是...

2017-01-03 19:17

〔iStyle頻道／綜合報導〕相信不少上班族有飯後昏昏欲睡的困擾，不僅下午的工作效率差，也連帶影響上班的心情，這種現象被稱為「食物昏迷症」引發的原因大多跟你的飲食有關，根據「Insight state」報導，只要吃的正確，想甩開午飯哈欠連連的困擾不是問題。

1、中午吃得少：當食物進入胃以後，幫助身體放鬆的副交感神經會啟動，讓你進入「放鬆」的狀態，並開始集中能量在消化系統，所以進食的量越多，副交感神經則越強，想睡的感覺會更強烈，盡量控制自己「8分飽」細嚼慢嚥延長飽足感，這樣不僅能減輕腸胃負擔，還能不變胖。

2、少吃精緻澱粉：雖然身體需要從葡萄糖獲得能量，不過食物一旦被消化，釋放葡萄糖，血糖上升後，身體就會開始分泌胰島素，刺激睡眠賀爾蒙的褪黑激素分泌，這一連串的變化就是你吃飽想睡的原因。

而葡萄糖的主要來源是碳水化合物，好的碳水化合物，比如水果、蔬菜、全穀物......等能緩慢供給能量，壞的碳水化合物，比如米飯、糖果、餅乾......等能量提供迅速，卻消耗地快，吃飽後會感覺更疲憊，建議你多吃蔬菜水果，減少米飯的量就不怕下午上班沒精神。

3、少吃色胺酸食物：胰島素分泌後，不只會讓血糖降低，也會幫助引起嗜睡的色胺酸進入大腦，因此，只要降低攝取量，同樣也能遏止飯後昏昏欲睡的困擾，國家健康研究所列出13種色胺酸含量最豐富的食物，包含奶酪、雞肉、魚、雞蛋、牛奶、堅果、花生醬、花生、南瓜籽、芝麻、大豆製品、豬肉和火雞肉。

4、少喝能量飲料：眼睛睜不開，想睡得不得了，來杯具有強效，含高量咖啡因的能量飲料提神效果好，但是你可能不知道，這些能量飲料只有1、2小時的效用，當作用過了以後，身體反而會更累，此外，這些化學物質必須透過肝臟代謝，在加重身體負擔的情況下，精神會更不好。

5、吃飽後別坐著不動：吃飽後起身走走動動吧！不少人會有飯後直接趴在桌上，抓緊休息時間的習慣，但是短短30分鐘，不管怎麼睡都還是會覺得很累，在沒有辦法延長睡眠時間的情況下，不妨養成飯後起身走走的習慣，動一動有助於血糖控制，想睡的感覺自然會逐漸退散。