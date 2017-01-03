醫院高齡整合門診 讓多重用藥患者藥量大減
2017-01-03 17:37
奇美醫院老年科醫師蔡岡廷指該院高齡醫學整合門診有效降低長輩多科就診與重複、浪費用藥的問題。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕患多種慢性病的80歲王姓老翁，曾到多家醫院就診，各種藥吃的多，曾在服藥後身體不適、到奇美醫院求診，醫師發現他吃的慢性病藥多達19種，經奇美高齡醫學整合門診幫忙整理後，此後王翁只要吃6種藥、也不會身體不適了！
奇美醫院老年醫學科主任蔡岡廷醫師表示，奇美高齡醫學整合門診適合外地患者首次看診、多科就診與多重用藥患者，2年來已服務約8000人次老人家患者，可避免患者到多科就診、重複浪費用藥的缺點。
蔡岡廷根據衛福部統計指我國65歲以上老人約8成有慢性病，平均有3種慢性病；近2成有5種慢性病，以103年全國門診數來看，老人家1年平均看門診54次；也會看多位不同醫師。
除了王翁，家住南市白河區的潘老婦人習慣坐計程車到奇美醫院看診，來回一趟車資要2000多元，因看科診較多，每月需往返醫院3次，光是車資就要6000多元，後來到老年醫學科高齡整合門診看診，整合門診把潘婦藥物整理一起開慢性處方箋，目前病況穩定，每3個月才回診1次，不必每個月多次奔波，也節省車資開銷。
蔡醫師表示，為求更好療效，該院老年醫學科與藥劑部合作，由藥師使用雲端藥歷系統對多重用藥患者主動篩檢，逐一檢視藥物選擇、劑量、頻次與患者肝腎功能資料，再由電腦系統向醫師提出建議，1年多來藥劑部對奇美全院患者提出逾3000次建議，多數得到醫師認同，也大幅改善患者用藥安全。
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