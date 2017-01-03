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結核菌入侵引起心包膜炎 心臟大如排球

亞大醫院透過心臟血管外科主任劉殷佐（左起）、心臟內科主任王宇澄，和胸腔內科主任黃建文3科團隊整合治療，即時替患者解除身體不適。（記者何宗翰攝）

2017-01-03  16:10

〔記者何宗翰／霧峰報導〕台中一名46歲張先生身材壯碩，過去曾因肺積水到多家醫院求診，卻找不出病因，上個月發覺坐臥都覺得喘，原以為是天氣驟降，經至胸腔內科檢查才發現心臟竟大得像排球，由心臟內、外科醫師緊急會診後，認定罹患罕見的結核性心包膜炎，立即施以「心包膜切除術」，術後症狀立刻獲得改善。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文表示，病患有抽菸習慣，最近開始不斷出現咳、喘狀況，連躺在床上呼吸都十分困難，心音聽診時聽見摩擦聲，趕緊照X光檢查，發現患者的肺部有浸潤外，心臟更大得有如一顆排球。

心臟內科主任王宇澄會診後，發現病患左右心壓力皆有增高現象，立即進行超音波檢查，驚覺患者的症狀十分罕見，從心臟超音波可以明顯看到患者的心臟表面凹凸不平，同時心包膜內積水；通常心包膜僅薄薄一片厚度小於2毫米，幾乎看不見，但患者的心包膜厚度超過5毫米，「如同心臟被包在椰子殼裡！」

王宇澄說，造成心包膜增厚的常見原因包括肺外結核或惡性腫瘤，但患者的心臟除了包膜厚外，心臟表面還覆蓋一層不明物體，經手術心臟切片後，化驗結果證實為結核菌入侵心臟引起的心包膜炎。

心臟血管外科主任劉殷佐說，結核性心包膜炎屬於肺外結核的一種，較常發生在20至50歲男性身上，主要經由呼吸道感染，醫療團隊施以「心包膜切除術」，將患者的胸骨鋸開後，再剪開心包與心臟間的沾黏，將心包膜剝除乾淨，取出心包膜中的積水，減少心包對病人心臟的壓力，術後恢復良好，目前繼續服用抗結核菌藥物。

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相關關鍵字： 健康醫療 心包膜切除術 心包膜炎 結核性心包膜炎 結核菌 肺外結核
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標題：結核菌入侵引起心包膜炎 心臟大如排球


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