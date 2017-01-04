〈北部〉腦積水用腰腹腔引流手術 預後良好
2017-01-04
〔記者王錦義／花蓮報導〕腦積水產生的症狀，可能被誤為巴金森氏症、腦小血管疾病，三者都是常見的老年人疾病，且年齡愈高，罹患此三種疾病的比率就愈高，症狀也很類似！花蓮慈濟醫院神經外科醫師林欣榮、邱琮朗為九十一歲的宋老先生進行腰腹腔引流手術，將腦室積水引流至腹腔，術後預後狀況良好。
慈濟醫院院長林欣榮說，人類腦部每日會分泌約500cc的腦脊髓液於腦室與脊椎內循環，隨年紀漸增，腦部功能衰退，引起腦脊髓液吸收不完全，積聚於腦室內壓迫至神經，就可能罹患「常壓性水腦症」，典型症狀為失智 、步態不穩及尿失禁，因此常被誤認為是阿茲海默症或巴金森氏症。
慈院指出，九十一歲病患宋伯伯近一年來走路越來越緩慢、不穩，且時常跌倒，記憶力也大幅減退，甚至出現小便失禁的情形，宋伯伯開始不願與人溝通，原本開朗活潑的個性也逐漸消失，且變得不愛說話、個性易怒，最後連家人都不認得，僅能臥床，從台中轉到花蓮慈濟醫院接受檢查，發現宋伯伯原來已有三病纏身，包含腦積水、腦血管阻塞，還合併巴金森氏症。
醫師林欣榮、邱琮朗先為病患進行腰腹腔引流手術，在腰椎處擺了細細的引流軟管，將腦室內的脊液排至腹腔，使擴大的腦室變小，傷口小、不需要開腦；除了提高安全性，腰椎腹腔引流管還設有了一個非侵入性的調節壓力的裝置，方便醫生在門診時調節腦壓，引流後，爺爺比較有力氣站起來，且小便失禁次數變少、步伐也變大，讓家人放心許多。
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