國旅卡一半限用團旅／部分公務員反彈 觀光業讚多數受惠

2016-12-23

〔記者李欣芳、甘芝萁／綜合報導〕因應中客來台縮減的衝擊，為提振台灣觀光產業景氣，行政院昨宣布公務員國民旅遊卡新制度，要求公務員每年一萬六千元的國旅卡補助，必須有一半、八千元做為機關辦團體旅遊或個人參與團體旅遊等，但新措施也引發部分公務員在網路上反彈。

有公務員抨擊民進黨政府讓中客減少，卻把帳算在公務員身上。行政院發言人徐國勇則說，「國民旅遊卡」所以叫「旅遊卡」不叫「購物卡」，就是要補助旅遊，當初因為國內經濟狀況不錯，才放鬆規定，新制只是回歸原來用途。

至於有公務員指新規定要先用國旅卡參加旅遊，才能使用國旅卡剩餘補助額度八千元來購物。徐國勇說，公務員可就一萬六千元額度自由調配。

參加台灣觀巴或好行 2人成行

徐國勇表示，國旅卡也有自由行方案，只是必須要參加「台灣觀巴」或「台灣好行」旅遊產品，二人就可成行。若對觀光局提供的行程都不滿意，可提供路線建議，觀光局會列入參考。

國家發展委員會人力發展處處長林至美表示，政府每年補助國旅卡約七十三億元，但僅二成用在旅宿，元旦國旅卡新制上路後，將有至少五成、卅六億元，用於團體旅行。

全聯會發言人李奇嶽表示，參團旅遊有利全體觀光產業，包括旅行社、遊覽車業、餐廳、旅館、風景區等，能有更多觀光業者受惠。雄獅旅遊總經理游國珍對此項政策也樂觀其成，但她建議，所選路線應兼顧各縣市景點。

也有旅行社業者憂慮，六十條旅行路線可能最後還是把持在部分知名的大旅行社手上，無法「雨露均霑」。

政院估新制帶動108億商機

行政院估計，國旅卡新制度可帶動一○八億元的商機，閣揆林全表示，希望以國民旅遊卡作為起點，重新檢視整體國民旅遊，推動完備化及高品質發展。