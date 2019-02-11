畢業半世紀 岡山農校老校友3代出席再續同窗誼

2019-02-11 16:10

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山農校高級部第15屆綜合農業科老同學友誼長存，離校至今屆滿半世紀，老同學們仍念念不忘，相約舉辦同學會，有人由兒孫陪同，3代同堂出席同學會話當年，其樂融融。

岡山農校（今岡山農工）昔日設有初級部和高級部，供小學畢業及初中畢業生就讀，其中，高級部設有綜合農業、畜牧、園藝、森林、農村家事、食品加工等科別，吸引不少農家子弟就讀，學生人數曾多達5000多人，為社會培育不少農業相關人才。

岡農高級部第15屆綜合農業科老同學感情深厚，1968年畢業至今屆滿50年，由於同學大多邁入70歲耄耋之年，當年畢業的36位老同學，已有7、8人作古，老同學們更加珍惜聚會時光，今天相約在田寮酒庄庄主何麗清家舉辦畢業50年同學聚會，有人由兒孫陪同三代同堂一起出席同學會話當年，其樂融融。

綜合農業科班頭賴國興回憶說，當年入學同學有55人，因就讀農科很操、很「硬斗」，有19人相繼打退堂鼓，最後計有36人順利畢業，他從初級部一路讀到高級部，6年求學期間每天從左營菜公路搭客運車到岡山上學，由於當年人高馬大（身高175公分），不僅被選為班頭，還擔任朝會司儀，足足喊了3年的口令。

他表示，當年雖然物資匱乏，但同學們相處都很融洽、團結，經常會拿家裡種植的蔬菜、養殖的雞鴨蛋到校交換分享，畢業後同學各奔前程，有人在農會、農田水利會、中油等機構謀職，也有人出國深造，在光電產業闖出一片天。

農村家事科的楊碧桃說，當時農校幾乎是男生的天下，只有園藝、農村家事科全班是女生，食品加工科為男女合班，其中，農村家事科的學子多是空軍子弟，求學生活都很單純，至今老同學們還有在聯繫聚會。

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