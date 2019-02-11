華航機師罷工持續 國民黨團要求撤換何煖軒

2019-02-11 13:25

〔記者林良昇／台北報導〕華航機師罷工進入第4天，立法院國民黨團今早召開記者會，批評政府對於罷工拿不出辦法，成了「神隱內閣」，國民黨團要求交通部立刻撤換華航董事長何煖軒，並終結民進黨內的派系惡鬥，出面解決問題，而不是在後面玩掌中戲，卻又不出面解決問題。

立院國民黨團今日上午召開記者會，國民黨團書記長吳志揚預告，本週五施政報告與總質詢時，國民黨團將會給蘇內閣「很大的壓力」，呼籲行政院長蘇貞昌盡速讓罷工事件圓滿落幕。

吳志揚批評，過年期間政府呈現無政府狀態，面對華航機師罷工事件完全拿不出辦法，蔡總統、蘇院長都在發紅包，沒有政策和指示，「政府也在過年了嗎？」是神隱的內閣，看不出蘇院長的「衝衝衝」，蔡總統以前在華航空服員罷工時第一時間打氣，這次又接地氣了。

吳志揚認為，這次罷工事件只看到民進黨政府的「三個無能」，第一個無能就是何煖軒和華航團隊，何煖軒上任以來跟工會關係緊張，無能力解決勞資問題，態度強硬無比，最終放任罷工事件爆發﹔第二個無能就是交通部管不動華航，安插華航人事時不謙卑，遇到事情卻推卸責任﹔第三個無能就是危機處理能力差，罷工經過72小時還是沒有能力解決問題。

吳志揚說，背後最令人厭惡的是民進黨派系的惡鬥，特定派系分贓，例如桃園市長鄭文燦說：「假設何煖軒聽他建議，應該就不會有這次罷工事件。」這種發言是「此地無銀三百兩」，好像大家都忘記何煖軒就是鄭文燦延攬的桃捷董事長。民進黨派系惡鬥卡位遠勝於民眾交通和勞工權益，也遠勝於飛安，派系治國非常難看。

吳志揚表示，國民黨團要求交通部立刻撤換何煖軒，換董事長後，交通部積極介入勞資協商，華航高層應以最大誠意思考改善機師福利，改善飛安，讓事件快速落幕，也呼籲民進黨終結派系惡鬥出面解決問題，不要在後面在玩掌中戲，在後面掌控卻又不出面解決問題。

國民黨團首席副書記長陳宜民表示，蔡政府拋出「罷工預告」入法是個假議題。因為工會罷工必須經過三道門檻，首先必須超過半數工會會員投票通過，再經由地方政府進行勞資調解，調解不成後再由過半數工會成員同意，始能取得「罷工權」。

陳宜民說，早在去年的8月7日在桃園市政府勞資協商破裂，超過九成以上的華航機師投票同意罷工取得「罷工權」，到4天前發動罷工，整整有6個月時間，不見行政院、勞動部、交通部積極處理，完全放任華航管理高層與工會對撞，這不是失能、失職嗎？如此漠視飛安問題，罔顧消費者權益，國民黨團給予最強烈的譴責。

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