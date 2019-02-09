華航地勤吐心聲：革命必有犧牲 好像永遠都是我們

2019-02-09 12:43

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工進入第二天，勞資談判有結果前，機師工會將持續罷工。即使不少人呼籲行程受阻的旅客體諒第一線地勤，仍有不少人咆哮飆罵，將情緒發洩在地勤身上。有華航地勤吐心聲：「革命必有犧牲，但好像永遠都是我們。」

華航地勤K（化名）表示，3年來2次罷工，她都有參與到，說不出支持罷工或反對罷工，但「別人爭取自己的權益，為什麼每次犧牲的都是沒有罷工的我們？」

她說，沒有人會去罵空服員或機師，只會來機場罵我們；沒有人會去找空服員或機師負責行程，只會找我們。上次罷工之後，雖然地勤也順勢加了津貼，但搭順風車的說法也不是沒有，事後旅客也還是對著我們說：你們不要再罷工了，但地勤從來都沒有要罷工。

K坦言，不管這次機師會不會得到自己想要的，希望多給地勤一點尊重，不要因為地勤「奴性堅強」就覺得地勤坐享其成。

另名地勤A（化名）認為，公司要負非常大的責任，根本沒想解決問題，而是一直在解決提出問題的人。機師有合法罷工權，真的要珍惜，否則到時候外籍比例真的超越國籍，根本連罷都罷不成。

她說，雖然地勤真的每次都會「喇到賽」，但公司會這樣對待一群人，其實下一步要怎麼用更壞的手段，對空勤、對地勤，大家都不知道。有些同事用貪得無厭形容罷工，但她不至於這樣覺得，如果有真正發現問題。

她強調，當然第一線真的非常賭爛，只能說看看有沒有對一線、對旅客都更方便的作法，「但是革命必定有人得犧牲，好像永遠都是我們。」

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