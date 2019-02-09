用路人注意！午後國道9大地雷路段將開始塞...

2019-02-09 11:58

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是大年初五，交通部高公局預估，今天全天國道交通量為125百萬車公里，相較昨天略減，但仍將有出遊、返程車潮，預計中午過後國道有9大「地雷路段」將車多壅塞，主要集中於國1、國3中部北上路段，以及國5宜蘭至坪林路段。

高公局預估，今天國道總延車公里為125百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.4倍，相關疏導措施包括全日封閉國1虎尾、埔鹽系統北上入口、國3竹南、烏日北上、名間雙向入口；下午2點起至晚間9點國5蘇澳至頭城北上高乘載管制、單一費率、深夜0至5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統採通行費率採8折收費等。

高公局表示，今天壅塞路段主要為國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、銅鑼至頭屋；國3關西至大溪、大山至香山、竹山至霧峰；國5宜蘭至坪林、國6西向舊正至霧峰系統等路段，建議今天北上用路人儘量於上午10時前出發，或改駛替代道路。

今天中午前國道交通大致順暢，但國5宜蘭至坪林、國1台中至豐原、北斗至員林等路段車速一度不到40公里，根據高公局路況預測，中部國道將於今天下午1點過後開始壅塞，且將一路往北塞，預估晚間7點過後才能逐漸紓解；國5則從中午前壅塞，預估晚間9點紓解。

公路總局表示，今天清晨5點開始，北上車流已有逐漸增加趨勢，台9線蘇花改東澳往蘇澳方向，尖峰時段車流量達每小時843輛，預估北上車潮將持續湧現，且於午後進入高峰，將持續全天候24時監控並進行疏導。

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