初一各地天氣穩定舒適 初五北台灣將再度轉涼

2019-02-05 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕今日持續受東北季風影響，雖風力較昨天減弱，但華南雲系東移水氣仍多，除了北部及東半部有斷斷續續的降雨之外，南部地區也偶有小範圍降雨，提醒走春民眾需攜帶雨具備用，中部地區天氣相對穩定，只有山區偶爾會飄些毛毛雨。

今日溫度方面，清晨各地低溫約16至19度，白天各地氣溫回升，北台灣高溫約21至23度，花東25、26度，中南部可達26、27度，整體來說感受舒適，中南部日夜溫差較大

今日空氣品質部分，仍受東北季風影響，風速稍減弱，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南以南位於下風處，擴散條件稍差，中部、雲嘉南及高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級為主，高屏位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

週三至週五（6日至8日；初二至初四）隨著東北季風減弱，各地高溫約25至29度，低溫約16至19度，再度回到白天舒適溫暖、日夜溫差大的天氣型態，除東半部仍有局部短暫雨外，西半部將轉為多雲到晴的天氣。

週六至下週一（9日至11日；初五至初七）受另一波東北季風增強及影響，北台灣再度轉涼，中南部及花東早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴的天氣。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 121 22 ~ 25 24 ~ 25 22 ~ 25

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