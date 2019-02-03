高雄市國際粉彩協會聯展 初四文化中心至美軒登場

2019-02-03 10:33

〔記者張忠義／高雄報導〕春節期間，到處都是人潮車陣，何不趁假期空檔到高雄市文化中心至美軒，來一趟心靈饗宴。

高雄市國際粉彩協會將從大年初四（2月8日）起到19日止，在文化中心至美軒舉行「粉彩勁揚」2019會員聯展，共有47位會員，展出62件以粉彩創作的優秀作品，時值農曆過年期間，歡迎民眾趁假期空檔闔家蒞臨觀賞。

高雄市國際粉彩協會理事長王敏妃表示，協會在前理事長王雪枝六年來的帶領下，已往粉彩推廣方向深耕，每年不論是春季寫生旅遊、每月讀書會、德威畫室粉彩教室、每年兩次張哲雄教授研習課程、每年會員聯展等活動，不僅成為高雄市國際粉彩協會的特質，也讓會員更有凝聚力及向心力。

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