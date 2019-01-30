林姿妙勸公立劇團「薄利多銷」 專家：不編經費只想沾光

2019-01-30 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕隸屬宜蘭縣政府文化局的公立歌仔戲劇團「蘭陽戲劇團」，今年1180萬預算全被刪除，引發爭議。宜蘭縣長林姿妙昨（29日）表示，縣府不能「為了喝一杯牛奶養一頭牛」，並以拚經濟角度建議劇團「薄利多銷」，1場降價到5萬元，10場就有50萬收入。對此，民俗專家林茂賢痛批這是「不負責任，只想坐享其成」的想法，網友們也砲轟，「薄利多『削』」、「營養午餐（補助）就那麼阿撒力」。

林茂賢今（30日）於臉書上表示，蘭陽戲劇團預算年年刪減，劇團無法編足員額、無法製作大戲、無力推廣傳承，批評宜蘭縣議會想沾光又不願编足經費，又怪劇團不長進，「要馬兒好，又要馬兒不吃草」。

林茂賢說，蘭陽戲劇團創立初衷，便是擔負民間戲班不會做或做不到的事，致力於歌仔戲的教育、傳承、推廣，而非以演出為目的，否則將失去公立劇團的意義，與民間劇團「搶戲路」造成與民爭利的情況。

林茂賢表示，文化藝術若能自力救濟，為何還需要政府輔助？劇團能自己自足，當初何必成立縣立劇團？按此邏輯，民意代表為何不也要求國立台灣交響樂團、台灣國樂團、國光京劇團、豫劇隊也要自力更生？

與其讓戲劇團每年不斷為預算受盡屈辱，林茂賢狠酸，乾脆縣府趁此機會裁撤蘭陽戲劇團，「畢竟文化藝術不能立即見效又沒有選票，裁撤蘭陽戲劇團何妨？」宜蘭縣民應該也不會對縣府、議會的文化水準感到意外。

林姿妙去年大選前提出免費營養午餐政策，PTT網友們表示，「原來營養午餐比民俗技藝還重要呢，奇觀共賞」、「從這裡可以看出宜蘭真的選出一個草包了，完全沒有任何文化素養」。臉書網友也痛批，「每場五萬塊？要不要先請縣長調整一下自己的薪水」、「演員排練、劇本撰寫、導演、燈光音效、場地、行政人員都不用支出就是了」。

宜蘭縣政府1992年成立蘭陽戲劇團，早期每年編列3千萬元預算，但逐年遭議會刪減；今年原編列1180萬元，上週卻被議會刪光光。

根據《中時》報導，縣府文化局長、蘭陽戲劇團團長宋隆全回應，劇團每年約有100多場演出，大場收費25萬元、小場10萬元，如今預算遭刪，已先請文化部協助，獲得200萬元補助的允諾。宋隆全表示，蘭陽戲劇團不是純商演團體，還有培養歌仔戲人才及傳承文化的功能，但對於縣長的指示，劇團將會進一步討論調整。

26年來，蘭陽戲劇團培育許多優秀人才，更推展傳統歌仔戲藝術到美國、加拿大、哥斯大黎加、日本、新加坡等國。據林茂賢所述，劇團到校園、社區推廣歌仔戲，傳承瀕臨滅絕的本地歌仔和北管亂彈戲，並進行傳統戲曲劇本及樂譜整理，出版歌仔戲研究著作和音樂。

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