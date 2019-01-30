春聯各有所好...台中藍營市民要盧秀燕 也要馬英九、韓國瑜

2019-01-30 15:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕適逢春節，民眾拿春聯也各有所好，市議員吳瓊華的服務處，除了放置新上任市長盧秀燕的春聯，也有民眾希望能拿到前總統馬英九的春聯，吳瓊華為滿足選民的需求，透過關係向馬英九拿春聯，但現在已發光；另外，烏日六房媽會的理事長黃義村因為是雲林人，就有信徒向他要韓國瑜的春聯，但因為廟方未提供，也無法送給信徒。

台北市有很多民眾，喜歡高雄市長韓國瑜的春聯，便透過國民黨的市議員要韓國瑜春聯，台中市也有韓粉想要韓國瑜的春聯，六房媽會理事長黃義村便表示，信徒們除了要市長盧秀燕的春聯，也有信徒打電話跟他要韓國瑜的春聯，因為他是雲林人，而韓國瑜是雲林女婿，因此便認為他可能有韓國瑜的春聯，但他並沒有韓國瑜的春聯，只能向韓粉道歉。

另外，國民黨市議員吳瓊華表示，選民除了跟她要盧秀燕的春聯，還有一些選民，跟她要馬英九的春聯，她只好透過關係跟馬英九要，但數量有限，不到100份，很快就發光。

此外，吳瓊華也會發送附上5元的在地的福德祠印製福袋卡及日曆，很受民眾歡迎。

至於另一位國民黨市議員林汝洲的服務處，則只有市長盧秀燕及大甲鎮瀾宮的春聯，服務處人員表示，很多大肚人不管市長是誰，過年大門的春聯只貼現任市長及大甲鎮瀾宮的春聯。

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