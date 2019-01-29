「星空下的咖啡館」藏育德國小 新設藝廊展出學生作品

2019-01-29 22:59

〔記者邱書昱／新北報導〕藝術家梵谷的「星空下的咖啡館」出現在新北市樹林區育德國小！利用學校閒置空間打造出星空藝廊，展示學生們的美術作品。校長林朝隆表示，樓梯間的背板介紹藝術史，上頭天花板的星宿，只要利用一旁的電燈開關便會點亮，增加學生的記憶。

星空藝廊上貼著藝術史年表，一路從壁畫到現代藝術，林朝隆介紹，旁邊的QR Code讓學生掃描，可以瀏覽畫作簡介的網頁，抬頭看還能看見用燈泡打亮的星座，這些都是由藝文科老師和其他教職員共同討論、發想。

一月初才剛開幕的星空藝廊，已經展出幾幅學生們書法、畫作，林朝隆表示，當初藝文老師們認為學生們作品沒有地方能夠展示，因此教職員們一同討論利用廊道的空間布置成藝廊，透過立法委員蘇巧慧、新北市議員洪佳君協助爭取經費，順利改造成別具風味的藝廊。

蘇巧慧表示，在地方與民眾互動時經常被孩子的創意和藝文天分感動，卻缺乏一個被看見的平台與機會，因此，和教育部溝通核准計畫經費一百五十萬元，相信能夠讓樹林在地的藝術文化向下扎根。

林朝隆補充，未來藝文教育方面，有計畫將星空藝廊挪出小部分空間成為藝術教室，邀請畫家展出作品和學生們面對面互動，對於藝術有更多元的發展。

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