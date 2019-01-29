八仙塵暴求償99億 團訟律師盼勿再爭執「幾百元的潤膚乳」

2019-01-29 18:40

〔記者溫于德／台北報導〕3年前發生的八仙塵爆案，辦趴的玩色創意負責人呂忠吉被「判好判滿」5年定讞，已入獄執行。至於死者家屬與傷者委託消基會提團體訴訟求償99億部分，士林地院今再度開庭，團訟律師吳榮達說，傷者陳柏承在本案訴訟過程中因意外而離世，父親不願再提及傷心事，選擇放棄求償，也盼雙方勿再就幾百元的潤膚乳爭執不下。

2015年6月27日，新北市八里區發生八仙樂園塵爆，造成15死、484傷，死者家屬與傷者共337位，事後委託消基會向八仙公司及呂忠吉、八仙樂園董事長陳柏廷與總經理陳慧穎等8人，共求償99億餘元。

全案稍早再度開時，法官問，面霜、石膏鞋與乳液等物品是否為醫療必需品，時價均僅數百元，有必要函詢醫院嗎？八仙委託律師認為，若原告解釋傷者為何需要，被告就不會有意見，不須法院再調查。

法官隨後諭知消基會律師，應於今年5月底前，將原告請求的醫藥費、看護費的金額具體詳列；法官也有感而發地說，傷者除了看病外，還要處理文書資料，一定很煩。

吳榮達則說，其中一名委託人陳柏承受20％的燒燙傷，去年又發生意外死亡，死因雖無關塵爆，但其父母已表明不願再觸動心理創傷，乾脆撤回求償，不想再接觸與八仙塵爆有關事務，盼雙方勿再就幾百元的潤膚乳作爭執。

吳榮達也說，有傷者因無法確定訴訟會拖到何時，也不知道是否能尋求司法上正義，若知道要重新鑑定勞動力減損，心態必定很消極。

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