「為了滷肉飯可以跟你耗一整天」海巡隊長貼文引網友狂讚

2019-01-28 22:02

〔記者姚岳宏／台北報導〕「22年前，因為口蹄疫，撲殺了台灣幾百萬隻豬，損失了幾千億，許多養豬戶一夕破產，台灣花了20年才脫離疫區！22年後，新型豬瘟再起，這一次我們記起教訓，絕對不能再重蹈覆轍，我們沒有輸的本錢！」

海洋委員會今以「海巡隊長守護台灣無限之戰」為主軸，在臉書PO上一則貼文，貼文一出，立即引發民眾瘋狂點閱按讚分享，短短4小時，按讚數已破7000，分享數破1700，目前還在向上飆！

海委會PO文表示「我們非常仰賴這些守護第一線的弟兄，如果可以，請給這些前線的弟兄打打氣，有他們的守護，我們才能有安心的滷肉飯可以吃。」

網友留言熱烈，有網友說：「辛苦了！加油！」「為了滷肉飯，寧錯殺不放過」、「拜託保護我的滷肉飯」、「感謝你們，有你們的守護台灣豬，我們才安♥」、「提到滷肉飯真的沒在跟你開玩笑」，也有網友為此大表愛意，「怎麼看完這篇之後，讓我有愛上你們的感覺惹」，更有網友看到滷肉飯照片，直說「我餓了。」

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