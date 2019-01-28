高鐵新一代回數票 最多省925元且效期更長

2019-01-28 11:18

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣高鐵今天宣布，3月15日起將推出新一代自由座回數票，提供效期30天內搭乘10次、60天內搭乘8次等2種方案，皆不限搭乘班次，分別提供82折、92折票價優惠；另外，6月30日前購票並搭乘完畢者，高鐵將再加碼提供TGo點數50％。

高鐵表示，新一代回數票將提供旅客更彈性的優惠選擇，滿足不同頻率、經常往返兩地的旅客需求。

優惠效期30天內搭乘10次的回數票，票價為自由座82折，較原回數票87折更優惠。以「台北─新竹」區間為例，新一代回數票較原價節省505元。

60天內搭乘8次的回數票，票價則為自由座92折，且較原回數票45天優惠效期更長。以「台北─左營」區間為例，新一代回數票較原價節省925元。

高鐵提醒，新一代回數票仍維持使用記名制票卡，限持卡者本人使用；配合新一代回數票開賣，原45天搭乘8次的回數票將同步停售，已購票者於效期內仍可繼續使用，或辦理退票後持原票卡直接改購新優惠。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/