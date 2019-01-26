中橫便道春節疏運 增通行時段和班次

2019-01-26 12:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕春節期間，為方便大梨山地區民眾返鄉團圓，交通部公路總局同意台8臨37線便道（中橫便道）每天開放時段將從3個增加至5個，提供核可的車輛行駛，另也協調豐原客運從谷關到梨山的865路公車增加往返班次。

市府指出，台8臨37線便道（中橫便道）原本每天開放3個通行時段，為促進梨山農產品輸運、觀光及居民返家便利，市府爭取交通部增加開放通行時段，自1月21日起至4月底，每週五至週一，由原開放3個通行時段，上午7時、12時及下午4時30分，再增加上午10時。

農曆春節期間，為方便民眾返鄉團圓，2月1日至10日通行時段增加至5個，即上午7時、10時、12時、下午2時30分、4時30分，提供核可的車輛行駛。

交通部公路總局也協調豐原客運增加從谷關到梨山的865路公車班次，自2月5日至10日，除常態3班谷關站及德基站雙向正常行駛（上午7時、12時及下午4時30分），另增加上午10時谷關往梨山，以及下午4時30分梨山往谷關各一班次，並加開一輛巴士。

另配合2月7日開始的武陵櫻花季，梨山到武陵的賞櫻專車套票已開放預購，民眾可搭865路公車上梨山，再轉乘賞櫻公車，來趟賞櫻之旅。

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