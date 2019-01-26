越晚越冷！全台16縣市低溫特報、18縣市防強風

2019-01-26 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今日上午9點45分，對全台16縣市發布低溫特報，令對18縣市發布強風特報，請民眾出門時多加留意天候狀況。

低溫特報地區：新北市、台北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、連江縣、金門縣。

強風警戒地區：新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、台中市、花蓮縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、連江縣、屏東縣、金門縣、澎湖縣。

氣象局表示，受強烈大陸冷氣團影響，今（26日）晚至明（27日）晨嘉義以北及東北部沿海、空曠地區及金門、馬祖將出現攝氏10度左右低溫。農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害，民眾亦請注意保暖，使用電暖器具請注意用電安全，瓦斯熱水器請注意室內通風，以免一氧化碳中毒。

另因東北風明顯偏強，今日台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

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