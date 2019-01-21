管太寬？美女藥師化妝打扮 卻引發客人質疑

2019-01-21 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕藥師不能打扮？一名女藥師上班都會把自己打扮得漂漂亮亮的，有客人看見卻因此質疑她的專業，讓她好無奈。

這名女藥師到臉書社團「爆怨公社」透露，她平時都會化妝到藥局上班，也有做指甲，考量到工作需要拿藥、搬貨選了單色光療，有女客人結帳後，因此看著原PO說，「啊妳上班怎麼打扮成這樣？」、「妳們可以擦指甲油哦？」原PO聽了一頭霧水。

原PO向這名女客人解釋，「阿姨這是光療，不影響我上班，還有我只要拿藥都還是會消毒雙手，妳放心」，女客人不以為意地說，「我看別間的上班都馬素素的...」讓原PO好無奈，不禁在心裡吶喊，「啊不然上班應該怎麼打扮，一定要素顏上班嗎？」「阿姨自己也沒有素顏出門啊！」

網友看完紛紛留言，「去買東西，又不是買人，真靠邀」、「其實她是來選媳婦的」、「他意思是會打扮的人就不會工作，我覺得很多老一輩的都這樣想」、「為什不能美美的上班？自己好心情，顧客也會覺得賞心悅目」。

不過也有網友認為，「阿姨說的素指的是指甲並非指化妝吧，雖然說手有消毒，但看到留著上色的指甲包藥，我也不太能接受，原來大家都覺得可以嗎？」、「我也是覺得很倒彈，也不知誰發明這句“化妝是禮貌”的很成功的廣告術語。各位想想如果便利商店的美眉做指甲，然後去洗電鍋煮茶葉蛋煮關東煮，然後指甲配件掉進去，各位覺得如何。樸素一點是會活不下去嗎？」有網友則說，「想問一下包磨藥時應該會戴手套吧？那就沒關係啊！而且光療不會脫落，指甲油才會，雖然很難分辨就是了」。

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