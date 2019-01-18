陳其邁的點子實現了「高雄幣」啟用為攤商注活水

2019-01-18 22:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕前立法院長王金平今晚參加六合夜市「高雄幣」啟用典禮，並親自示範、體驗高雄幣交易，王誇獎高雄市長韓國瑜是「神魚」，帶動高雄經濟，不過，大高雄市觀光商圈總會理事長劉昭智，特別感謝現任行政院副長陳其邁提出「高雄幣」點子，為店家與攤商注入活水。

高雄市府和大高雄市觀光商圈總會為發展高雄經濟，首創以高雄為使用場域的社區貨幣，初步優先導入六合夜市、光華夜市、南華商圈三大觀光夜市商圈，可使用店家、攤商數逾160家，單單六合夜市就達100家以上，商圈總會理事長劉昭智預估，使用高雄幣的合作店家，今年底可望達到3000家。

前立法院長、中華科技金融學會理事長王金平，今晚6時許到六合夜市主持高雄幣啟用典禮，並現場示範體驗，他不忘誇讚韓國瑜是「神魚」，帶動高雄的經濟，熱情民眾高喊「選總統」，他致詞表示韓國瑜這尾魚是「神魚」，他的尾一擺動，整個高雄市繁榮發展，出現一片活力，海內外企業都願到高雄發展經濟。

不過，劉昭智理事長一上台致詞，就感謝、推崇現任行政院副長陳其邁，指陳於去年五月間，就與商圈討論庶民經濟應用，穿針引線提出高雄幣的構想，更為高雄國際觀光夜市和商圈的未來注入活水，不過，劉當場支持王金平選總統。

王金平使用手機下載高雄幣，陸續到肉粽店家、名產店消費，獲得100元的高雄幣折抵，他笑合不攏嘴說「逛夜市吃小吃，賺高雄幣真歡喜！」

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