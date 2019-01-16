下載2019台灣燈會APP 連續13天抽大獎

2019-01-16 14:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019台灣燈會適逢30周年在屏東盛大舉辦，屏東縣政府今天（16日）發表燈會官網及燈會APP，官網除提供7國語言為歷年最多外，更以民眾旅遊需求為導向，首度利用QRcode將官網與APP結合，提供民眾逛燈區全程完整服務，輕鬆遊燈會。

為鼓勵民眾下載2019燈會APP，屏東縣政府特別舉辦「下載燈會APP，天天抽好禮」活動，民眾只要下載APP，就有機會抽中電動機車、iPhone Xs Max 256G、電動自行車、住宿券等大獎（機車共3台、電動自行車1台、iPhone4台、住宿券共24張等），Android系統即日起即可下載，ios系統本月21日後可下載；燈會期間2月19日至3月3日天天抽出幸運兒。

屏縣府研考處長鄞鳳蘭表示，燈會官網及燈會APP今年創新功能，是在旅遊前可以用全新的瀏覽模式觀看燈區介紹，並將想看的燈飾收藏起來，網站與APP之間利用QRcode傳遞收藏燈飾資訊，旅遊中利用APP將已收藏燈飾依序做導航指引前往，旅遊後可將收藏燈飾及遊程紀錄分享，以及停車場動態資訊、導航、停車找車等功能。

除此之外，還有最新訊息、表演節目、燈會十大精選行程、以及詳盡的交通資訊可供查詢。透過燈會官網及燈會APP可以讓民眾搶先了解燈會精彩內容與交通資訊，輕鬆規劃元宵假期旅遊行程。

屏東縣政府研考處表示，本次燈會期間遊客只要遵照縣府主打的App四大攻略就能輕鬆遊歷2019台灣燈會，四大攻略分別可以滿足民眾的需求，包括「燈會哪好玩呢？」、「燈會怎麽去啊？」、「 燈區怎麽走呢？」、「分享燈會心得」。

2019台灣燈會官網：2019taiwanlantern.tw；2019台灣燈會APP：官網掃描QRcode或透過APP Store、Google Play搜尋「2019台灣燈會」下載安裝。

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