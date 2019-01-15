台南也要特色公園 家長拜會黃偉哲

2019-01-15 15:36

〔記者邱灝唐／台南報導〕市民團體「台南也要特色公園」昨日（14日）拜會台南市長黃偉哲，爭取分齡適能遊戲場，滿足0到12歲孩子的發展需求，並呼籲公園設計發展的過程需開放更多使用者參與空間，才能真正看到孩子遊戲的需求。

「台南也要特色公園」表示，台南雖然有473個大小公園，但遊戲設施千篇一律，大多是為 6 歲以下孩童設計的罐頭遊具， 6到12 歲孩童發展的需求嚴重被忽略，現在很多孩子有各種文明病，例如兒童肥胖、近視、注意力缺失、發展遲緩等，就是因爲戶外遊戲的時間與機會不足；與會家長表示，日本沖繩親子行程把造訪當地大型特色公園當景點，台南也可效仿且運用古蹟歷史文化特色，例如將安平古堡、億載金城發展為古蹟遊戲場，或樹屋、海洋主題遊戲場，真正落實特色公園與共融遊戲場的精神，不僅促進觀光，也能讓台南成為更友善家庭的城市。

「台南也要特色公園」指出，他們的理念獲得黃偉哲的認同，並允諾會努力朝特色公園方向發展，未來也會與議員呂維胤共同實現孩子們的期待，工務局則承諾將從擬定兒童遊戲場招標說明書開始，遊戲場商評選委員會組成、使用者說明會、細部設計、到遊戲場完工的每個環節，都不同於以往地開放大小公民参與。

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