最後2分鐘才通報 高市環保局痛斥信昌化工意圖私了

2019-01-14 18:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄林園工業區信昌化工12日深夜火警，市議員王耀裕今天召開說明會，砲聲隆隆，掀起遷廠聲浪，信昌總經理趙天福公開道歉，承認有瑕疵，列席環保局官員痛斥「紙包不住火了」通報期限前2分鐘才通報，意圖私了，王耀裕要求追查相關責任。

信昌化工異丙苯反應槽完成20天歲修作業，9日起開始進料操作，卻在12日夜間10時發生第四類毒化物異丙苯洩漏，10時58分火警，雖經灌救撲滅，仍造成粒狀物逸散，遭環保局、勞工局分別依法開罰130萬元。

為此，王耀裕今天下午3時邀集消防局、勞工局、環保局及信昌等單位，在林園區公所舉辦說明會，趙天福率包括相關主管列席，趙公開道歉並坦承有瑕疵，強調會找原因改善，不會推諉。

區長謝水福動怒指出，有良心的公司會定期汰舊換新，但信昌沒有這誠意，很惡質，只會造成地方麻煩，像不定時炸彈；中汕里長黃國發更要求信昌遷廠。

王耀裕質疑有延遲通報之嫌，他說，毒化物洩漏通報要半小時內完成，信昌從洩漏到火警發生的58分鐘內，做了什麼事？是否人員訓練不足？並直指歲修之後應該是最安全，反倒發生火警？

趙天福表示，初查為槽體液位傳送器法蘭墊片破裂造成洩漏，該墊片已經使用10年，未來將修正檢修SOP做完善檢查；他說，洩漏後立即進行停止進料、降低液位、填充氮氣減少火勢措施，但「做得不夠好」，但強調去年花了1億5千萬更新加熱器，今年也編預算換新40餘項設備，有持續更新設備作業。

環保局表示毒化物期限通報為1小時，但信昌最後2分鐘火警發生了才通報，環境稽查科視察鍾武昌痛斥通報太慢，意圖私了，他說，林園工業區旁不像國外石化廠有緩衝帶，一旁就是住家，且石化廠設備都很老舊了。

王耀裕要求高市府在釐清原因、責任及確保安全之前，不要核准信昌復工。

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