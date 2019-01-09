是農渠也是竹科功臣 竹東圳第一號隧道將登錄歷史建築

2019-01-09 22:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕創建逾90年歷史的竹東圳，不僅對農業發展深具貢獻，更是作為新竹科學園水源-寶山水庫的導水渠道，造就了台灣的經濟奇蹟，兼具灌溉、工業、民生用水及發電等多功能；新竹縣古蹟歷史建築審議委員會審議通過，將古樸優美的竹東圳第一號隧道登錄為歷史建築予以保護，近期即將正式公告。

縣府文化局表示，竹東圳於日治時期昭和元年（1926年）動工興建，由竹東二重埔仕伸林春秀等人起造，以人力開鑿一鑿一鋤開闢，昭和3年完工通水，圳路總長21公里。隧道上刻有「創設功勞者林春秀」8個字。

竹東圳沿著等高線開鑿，遇山開隧道，沿途共有大小隧道13座；其中，第一號隧道入水口為營造至今，少數還保持原貌的隧道。第一隧道位於竹東鎮軟橋里的南清公路旁，隧道採磚造，造型古樸優美。以磚做為結構材，以拱做為隧道結構的承重的古典做法，代表時代性的建築技術的意義；做為竹東圳的代表性的入水口，承載了竹東圳的歷史意義，整體具有文化資產的潛力價值。

新竹農田水利會表示，竹東圳灌溉面積約800公頃，並兼具提供民生用水（自來水員崠淨水場）與工業用水（寶山水庫供應新竹科學園區）的水源外，更利用圳路落差，在軟橋設置桂山水力發電廠，供竹東地區用電。

竹東圳以汲取頭前溪上游支流的上坪溪水為水源，自上坪攔河堰取水口起，穿過軟橋里後；圳路進入一號隧道，此間以13座大小隧道、6座水路橋、3座虹吸工及明暗渠等不同型式結構物，婉蜒穿行於竹東丘陵東北麓。

文史工作者吳慶杰在2004年即曾建議將竹東圳登錄為歷史古蹟。他表示，竹東圳完工後，竹東鎮三重、二重、頭重、柯湖里一帶，一片荒埔頓成良田，對竹東產業與人文歷史發展厥功至偉，竹科成立後，竹東圳作為寶山水庫的導水渠道，對竹科工業用水及大新竹地區民生用水，具舉足輕重的地位；因此，竹東圳絶對有條件成為重要古蹟。

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