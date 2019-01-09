環團質疑王惠美娘家周邊農地違建最猖獗 縣府駁斥

2019-01-09 14:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣5合1選舉過後，出現農地違建搶建潮？15個公民環保團體今天到縣府抗議，抨擊縣府依法不作為，放任農地違建工廠家數繼續增加，他們已向縣府檢舉12處疑似農地違章建築工廠興建案無下文，扯的是，12處中有7處違建地點在鹿港鎮洋仔厝周邊，由於縣長王惠美娘家、後頭厝就在鹿港，地點敏感，抗議團體要求王惠美清楚表態，到底農地違建可不可以繼續蓋？縣府拆不拆農地新增違建？

王惠美上任才16天就出現第1起抗議事件，今天包括彰化縣環境保護聯盟、地球公民基金會等團體共20多人，分別持布條、海報齊聚縣府廣場前，他們呼口號抗議縣府忽視違建檢舉案件，作為與中央對新建農地違章工廠「即報即拆」不同調。

中台灣公民行動陣線成員許淑惠指出，他們1月2日在縣府官網「民意信箱」檢舉12處疑似農地違建案，當中很多違建的主體都已經完工，興建中不及時制止，日後問題更麻煩，他們檢舉後到目前沒有接到縣府回應，網站查詢案件進度，只顯示「案件處理中」。

環盟總幹事施月英說，12處中鹿港鎮7處、二林鎮1處、埔心鄉3處、埔鹽鄉1處，土地使用分區一般農業區和特定農業區都有，鹿港1處地籍在鹿港東昇段的新增違建，去年9月被檢舉過，去年12月選舉過後，另一半土地趕工、搶建鋼構廠房，今年1月5日已經蓋好、蓋滿，還有另一處在鹿洋段地號，這一案面積規模最大，鐵皮屋外表大致完成。

施月英表示，中央「即報即拆」作法就是要對農地違建亂象設下停損點，縣長王惠美上任後又出現農地違建搶蓋現象，選前地方盛傳「國民黨的政治人物說農地可以繼續蓋、不會拆」，選後大舉搶建，縣府要破除傳聞就要拿出魄力和行動力。

鹿港在地人的台灣農村陣線成員許文烽表示，很多法規明明縣府就可以逕行處理違建，縣府又不處理，非要等到工廠產生公安、環境污染疑慮才要處理，處理還要推給公所，透過司法裁決，真要如此還需要縣府行政部門嗎？

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀指出，法規賦予行政體系對違建案可斷水斷電、拆除地上物，而不是要等工廠有重大工安和環境污染才能有所為，讓部分業者用便宜的土地成本建廠擴廠，危及合法工廠生存和影響國土計畫，即報即拆是中央出錢，縣府沒有理由說不拆。

建設處副處長陳威宏接下陳情書，抗議團體質疑和抨擊聲浪未歇，陳威宏顯得淡定，他說，縣府優先拆除影響公共安全和環境污染的違建案，其他依照縣府處理一般違建的流程排列順序處理，違建檢舉案件依照程序查察，興建中案件移請轄區公所勒令停工，業者不從依照建築法送法院裁處，「即報即拆」一直以來都不是縣府處理違章的主要原則，中央專案縣府會配合，農地上違章不必然會造成環境污染的元凶，縣府也不鼓勵興建違章建築。

對於地方傳聞選後違建可繼續蓋、不會拆的說法，縣府發佈新聞稿回應指出，民眾勿聽信不實謠言存僥倖心態，凡檢舉有案的違章建築案件，都將依法查報並列管排拆。

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