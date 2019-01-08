買兒童內褲注意！5成「中文標示」不合格

2019-01-08 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕經濟部標準檢驗局今天公布在量販店、百貨商行等販售地點，隨機抽測19件不同廠牌兒童內褲的檢驗結果，結果發現，有10件的中文標示違規，形同高達5成的兒童內褲中文標示不合格，提醒消費者要多加留意。

為確保兒童內褲的安全性，標準檢驗局於2018年上半年在量販店、百貨商行等販售地點，隨機購買19件不同廠牌兒童內褲進行檢驗，依據國家標準「紡織品安全規範（一般要求）」規定，進行「游離甲醛」、「壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）及壬基酚（NP）」及「禁用之偶氮色料」等3項「品質項目」檢測，並依「服飾標示基準」查核「中文標示」。

結果發現，「品質項目」全數符合國家標準規定，但「中文標示」有10件經初步查核不符合規定，標檢局指出，「中文標示」10件不合格的情況，包含外包裝的洗燙處理方法於「手洗或機械洗」圖案標示與規定不符，且欠缺「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」等圖案，未標示進口商名稱、地址、電話；未以中文標示纖維成分名稱及生產國別等。

標檢局表示，「中文標示」經初步查核計10件未依「服飾標示基準」規定部分，已移請經濟部中部辦公室依「商品標示法」處理。

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