桃園消防員有福了！這醫院提供國手級運動醫療照護

2019-01-07 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕119消防節前夕，桃園市政府消防局局長謝呂泉、壢新醫院院長黃智忠7日在市府秘書長李憲明等人見證下，簽訂「消防員職業安全運動防護醫療合作備忘錄」，雙方在整合緊急醫療與救護資源、提升急重症病患照護能力、優化緊急醫療與救護品質以及照顧消防人員的健康醫療上共同合作及支援，包括提供消防員門診、住院醫療的禮遇以及職業安全運動防護醫療諮詢，以落實全市1391位消防弟兄的健康照護！

壢新醫院聯新運動醫學中心醫師王凱平表示，很多人不知道，消防員就像是極限運動員，工作包括體力、耐力、爆發力的考驗除了要隨時注意打火救災帶來的傷害外，因為緊急救災伴隨造成的職業運動傷害也不在少數，光是一套裝備上身就要20公斤，破壞火場的機械圓盤切割器約15公斤，擔架30公斤，還要加上救出民眾的體重，因此緊急救災伴隨造成的職業運動傷害不在少數，其中又以腰傷、下背疼痛為主。

王凱平舉例，消防員長時間打火時，手持瞄子或是破壞器械容易造成腰痠背痛，或因為救災場地複雜造成扭傷，或是搬運病患時累積造成的腰傷背痛，藉由棒式、橋式或深蹲等動作，能訓練腹部、骨盆、髖關節等核心肌群，減少胸椎、頸椎、肩頸部的傷害。

李憲明感謝壢新醫院團隊的付出與努力，壢新醫院是桃園優秀的醫療團隊，擔任Lamigo桃猿隊的醫療服務，也提供去年全國大專校院運動會醫療協助，皆展現出國際級的服務；他強調，消防員執行救護與緊急醫療一向是消防局持續精進的目標，壢新醫院與消防局簽署合作備忘錄將讓救援行動更上一層樓，使原來不足之處獲得充分保障。

黃智忠也說，將提供在照顧國家代表隊、職業運動選手上的經驗，提供全市消防弟兄更多的專業醫療諮詢，

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