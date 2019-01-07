澎湖情人道恐毀？ 縣府工務處澄清只拆圍牆

2019-01-07 13:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕情人道曾經是澎湖人共同擁有的回憶，但近日澎湖縣政府拆除舊金龍頭營舍，準備開挖計畫道路及停車場，引發民眾質疑情人道恐將走入歷史？甚至鄰近金龍頭、篤行十村古蹟不保？澎湖縣政府工務處表示，未來都會保留。

由於馬公現有商港腹地不足、碼頭硬體及長度等都未達國際標準，影響發展成為國際郵輪港，因此澎湖縣政府積極規劃，先將金龍頭海龍部隊遷往海軍測天島基地，並規劃聯外替代道路，由民族路、中山路口延伸至營區，開闢環狀道路，解決現有市區道路寬度較為狹窄問題。

但因澎湖縣政府規劃的環狀道路，鄰近順承門、天南鎖鑰、篤行十村等古蹟區，外界質疑會影響古蹟，同時現在動工的外圍營舍，連接澎湖著名的情人道，上面建物及樹木剷除，會影響原本情人道防風林的生長，未來美景恐將不再？澎湖人共同擁有的美好回憶，又將少了一處？澎湖青年陣線也曾質疑當地為馬公綠林地帶，應成立公園保護，而非建設破壞。

針對外界質疑聲浪，澎湖縣政府工務處表示，施工範圍未涵蓋古蹟，同時當初引發爭議的日軍棧橋碼頭，也變更設計保留；至於情人道僅拆除圍牆，漫步其間可直接看見沙灘，而現在施工的舊營舍拆除工程，也是清除上方雜樹及營舍，雖然是興建平面停車場，會整平土地，但未改變太多地貌，一切建設都以對環境最低衝擊為考量。

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