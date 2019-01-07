講3次以上！尾牙被夫同事笑「那麼胖少吃一點」她氣炸

2019-01-07 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕一點都不好笑！農曆歲末時分，各個公司陸續舉辦尾牙，犒勞員工這一年來的辛勞，有女網友陪丈夫一同參加，卻遇到不禮貌的同事，自以為有趣地開玩笑向她說，「妳那麼胖少吃一點」，還講了不只1、2次，讓女網友氣炸了。

「吃了一肚子火」，這名女網友到臉書社團「爆怨公社」發文透露，尾牙當天，原PO拿完餐點要回座位時，丈夫的其中一名同事突然看著她拿的餐點並向她說，「妳那麼胖少吃一點」，「1～2次我可以當你是開玩笑，但是超過3次是不是有點過了？」原PO和這名同事又不熟，不但不好笑還不斷刺激著原PO，原PO不禁在心中怒吼，「我身材胖胖的，不可以嗎？礙到人家了？吸光別人的空氣了？」「你自己的身材也不輸我阿！一個大男人挺著一個肚子，你好意思笑我？你好意思？」

網友看了紛紛回應，「直接用鄙視眼神回他：你好意思？」「跟他開完笑說：啤酒少喝一點呀，指他肚子→啤酒肚呀！」「很多男生很常自以為幽默的開這種玩笑，但自己卻真的也不怎樣」、「這種人、這種場合，直接問他，『所以你是想幫公司省錢，還是怕你自己吃不飽？我們很熟嗎？』」

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