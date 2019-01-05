台灣最美風景！志工為小兄妹修破屋 餐飲店家揪團送美食

2019-01-05 21:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕人情味就是台灣最美的風景！彰化縣芳苑鄉仁愛村有處小屋年久失修，牆面斑駁猶如廢墟，一對年輕洪姓兄妹住在裡面被發現，馬上有慈善團體前來整修，鄰近鄉鎮的美食店家聽聞有人免費蓋房子，也送來咖啡、壽司等美食，免費提供義工隊享用，響應善行，義工隊長說，台灣人走到哪都是溫暖的！

洪姓兄妹目前就讀二林工商與芳苑國中，因家境因素一度暫居外婆家，4年多前，哥哥獨自返回芳苑老家與父親、爺爺奶奶團圓，但只能住在親戚提供的小屋，與家人比鄰而居，但小屋跟毛胚屋沒兩樣，連窗戶都沒有，下雨天會漏水，冬天寒風強襲，平日還得忍受蚊蟲，刻難又刻苦。

妹妹去年中也回老家住，安全成了隱憂，但迫於經濟，也無力改善，去年底，洪姓兄妹父親因病去世，經濟拮据加倍，全家只靠爺爺養小鴨賣盤商賺錢，翻修房屋遙遙無期，彰化縣議員謝彥慧日前到洪家捻香時，發現洪姓兄妹的困境，悲慘情況才曝光。

今天早上6點，謝彥慧與「愛心義築小團」團隊80名志工，來幫洪姓兄妹蓋新家。

哥哥說，高職就讀裝潢設計科，就是想學一技之長，趁早進入社會賺錢，幫家裡整修裝潢，讓妹妹有一個安全的家，沒想到這個願望能提早實現，感謝各位無私善舉，未來也要靠自己雙手助人。

妹妹也說，返家居住前就知道家中困境，覺得是自己的家，忍耐一下就好，這次受到這麼多人幫忙，未來也會告誡自己，有能力一定要回饋社會。

這次義築活動為期3天，當地不少美食店家聽到消息，紛紛提供當家美食給志工們當點心，25歲的超神鮮壽司店師傅莊育亘準備了400份握壽司，啡筆尋藏咖啡廳贊助80人份手工咖啡，二林悟饕便當店提供32人份便當，漢堡大師早餐店也提供40杯冷飲，二林鎮農會雜糧產銷班第6班班長林志忠則贊助1箱蔬果，慷慨送暖，展現濃濃人情味。

愛心義築小團幹部楊海西說，義築小團主要幫助弱勢學童為主，提供一個完整的家，讓他們無後顧之憂讀書，原本還要加蓋廁所，但個案堅持不能無限受惠，婉拒好意，總工程約30萬元，全由各界善心人士捐款支出，明天中午家具搬入後即可入住。

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