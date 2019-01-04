飛天雞狂啼擾人清夢！台東這個里崩潰 上網徵抓雞高手

2019-01-04 18:21

〔記者陳賢義／台東報導〕「咕！咕！咕～」台東市民生里有兩隻野生公雞，每天清晨4到6點就會飛到樹上狂啼，擾人清夢已好幾年，里民想逮捕這兩隻大聲公討個安靜，但牠們竄飛抓不到；民生里長顏子馮無奈地指著樹欉，搖頭直呼這兩隻「飛天雞」太滑溜，動員貓、狗助陣也沒法度，只好在網路徵求抓雞高手。

這兩隻羽毛鮮艷、雞冠有小孩手掌大的公雞，每天清晨都準時在4點左右站在樹上啼叫，鄰近住戶苦不堪言，驅趕捕捉時，兩隻雞迅速竄飛到苦楝樹欉上，消失無蹤，氣得居民牙癢癢。

「牠們就是一直叫，還會飛到家門口叫」、「可找原住民部落很多射箭隊高手幫忙」、「彈弓協會的高手很準」居民策手無措，紛紛在網路PO文，央求新科里長顏子馮設法解決。

顏子馮說，這場「雞亂」已困擾里民數年，疑似以前有人在空地養雞，後來廢棄，兩隻公雞逃生後，在地方製造噪音「公害」。居民在網路上徵求抓雞高手「除害」，大家紛提意見，但都無濟於事，好不容易近日有獵人和他聯絡，願意出面協助，期盼能儘快解決，還給里民一個安靜的生活空間！

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