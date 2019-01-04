腦波穿戴裝置！AI加持通訊軟體 同步傳遞雙方情緒

2019-01-04 18:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕科技部透過學界推動AI人工智慧產業化和產業AI化，今年打頭陣首場在成功大學舉辦「AI跨域交流觀摩會」，包括成大人工智慧生技醫療創新研究中心等全國66個學術團隊共聚一堂，其中，交大團隊展示利用腦波結合LINE等通訊軟體傳遞情緒，遠距溝通「戴頭套」，讓情緒及言語同行併軌無障礙，非常吸睛！

交大人工智慧普適中心這項研究展示，利用人工智慧對情緒腦電波進行辨識和判斷，從研究受測者可以發現情緒的轉變，未來遠距溝通上，透過腦波的穿戴裝置，雙方彼此同時了解對方的情緒，避免言語誤解，而這個人工智慧技術可結合Facebook 、LINE等通訊軟體結合，讓溝通更無障礙。

科技部次長許有進說，AI人工智慧正在改變全球產業發展，期許各團隊以台灣市場試水溫，吸引企業投資，將研究成果轉化成為有價值的創新發展，引導台灣成為AI發展重鎮。

成功大學說，科技部去年推動AI創新研究中心計畫，在成大、台大、清大、交大，各成立一個AI創新中心，再各自結合其他大專校院發展相關研究與運用，為激發每個團隊的戰鬥力，今年起每季舉辦一次跨域交流觀摩交流會，邀請國際知名產業以及4個中心與會各團隊代表，就上台發表成果報告的隊伍，評估研究成果商業化的可能性與價值。

重頭戲有15個團隊成果報告，而且仿照「TED演說」，給每隊10分鐘報告，雖是成果分享，但也頗有PK或「華山論劍」的意含，4個研究中心以及參與交流觀摩會的團隊代表都是評審人員，要從中選出最具產業化潛力的團隊，也期望找出不同團隊間可共用資源進行整合。

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