醒吾科大印尼生發澄清影片 強調在台灣上課學習

2019-01-04 16:13

〔記者林曉雲／台北報導〕醒吾科技大學印尼新南向產學專班被立委柯志恩及部分媒體質疑淪為學工等爭議，演變成外交事件，醒吾科大專班印尼學生們今天發出自製澄清影片給國際和國內媒體，強調他們在台灣上課，打工賺生活費，有時間就在台灣旅遊，配合學校課程到企業實習，讓他們學到台灣企業經驗，也可以應用上課所學到的中文，並無部分媒體報導指他們淪為學工或違法打工一事。

印尼學生們表示，第一年每週上課3天，打工20個小時，支付他們自己的生活費；第二年到第四年每週上課2天，另外在企業實習20小時及打工20小時，畢業學分是144個學分，畢業後回印尼可以任職印尼政府機關工作。

針對有媒體報導，印尼學生被逼著只能吃雞排，印尼學生們在澄清影片中也強調，公司提供很多菜單選擇，學生自己付錢訂自己想要吃的餐，公司和學校不會逼他們吃不喜歡的食物，而為了安全，學校安排交通車統一接送學生宿舍到學校或到企業。

對於參加新南向產學專班，印尼學生表示，專班的優點是訓練他們成為有經驗的專業人員，又可以自己獨立付生活費。對於有些媒體報導印尼學生每天哭泣、想回印尼等等，他們表示，不同意這樣的媒體報導內容，讓他們很困擾，且使大家對他們的印象變得很不好，呼籲國際社會和台灣人民相信學生們製發的影片內容。

217位印尼學生們也發出中文和印尼文的書面聲明給媒體，強調他們是自主發出聲明，他們沒有被強迫工作，沒有被強迫吃豬肉，有媒體發布這樣的新聞，對他們心裡和學習、對他們的家長都造成很大的影響和傷害，根本沒有這樣的情況，對不實消息也會採取法律行動因應。

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