高鐵春節疏運加開465班次 明凌晨開放購票

2019-01-03 17:53

［記者許倬勛／桃園報導］今年春節共有9天假期，為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，台灣高鐵表示，高鐵自1月31日（四）至2月11日（一）規畫為期12天的春節疏運。旅客可自明天1月4日（五）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作便利超商、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

高鐵桃園站表示，今年春節疏運期間加開465班次列車南下240班、北上225班，總計12天提供2138班次列車的旅運服務，旅客預先訂位提早完成取票，到站即可直接進站搭車。同時，建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可多加利用三鐵共構、南下列車起點的高鐵南港站搭車，以節省時間。

台灣高鐵春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，共規畫645班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次30%，返鄉遊子或出國旅遊的旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥班次65折、8折或9折優惠；此外，疏運期間也規畫332班次列車適用「大學生優惠」。

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