三峽、樹林公告土地現值上漲 房仲：三鶯線雛形增加信心

2019-01-02 20:38

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市公告土地現值出爐，與市內總額相比，三峽區、樹林區分別呈現上漲，其中，地價最高的「地王」位在樹林區中山路一段，每坪約115萬元。中信房屋三峽北大加盟店長曾雅甄分析，鄰近樹林火車站的加持，加上周邊商圈成立和公共建設完成都有加分；而捷運三鶯線施作已有雛形，也讓民眾信心增加。

樹林區中山路一段地價最高的原因，曾雅甄認為，附近的秀泰生活樹林店等商業區為主軸，以及樹林藝文行政大樓等公共建設工程，加上距離樹林火車站都是關鍵原因。

三峽區的部分，曾雅甄說，三鶯線站體已經有雛形且三鶯二橋通車，縮短樹林、三峽的車距，搭配完善的北大社區，都是吸引台商、高資產分子會購取的理想居住區。

至於鶯歌區下滑0.17％的現象，曾雅甄指出，鶯歌老舊房子較多，新建案無法有整體區域性規劃多屬於分散，雖然有鶯歌火車站路網，但仍較為弱勢。

綜觀新北市公告土地現值下滑0.24％，曾雅甄說，這7、8年間的房價衝高力道太強，民眾的經濟、工作收入卻沒有提高，購買房子意願下滑，才會出現反轉，不過幅度是在合理範圍內。

曾雅甄補充說，公告土地現值如果一直攀升，確實會接近市價，但土地增值稅就會加在賣方身上，買賣過程土地增值稅相當可觀，進而造成賣方出現反彈聲音。

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