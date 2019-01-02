新北公告土地現值總額下跌 三峽、樹林異軍突起

2019-01-02 20:35

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市108年公告土地現值於元旦公告，全市區公告土地現值總額下跌約0.24％，不過，樹林區和三峽區卻上漲約0.32％和0.49％。樹林地政事務所主任林圭宏說，樹三鶯地區受到重大建設和商業設施進駐，加上捷運三鶯線、三鶯二橋等施作、完工，相對於全市而言呈現穩健持平走勢。

林圭宏說，公告土地現值作業期間不動產市場為盤整格局，呈現持平略跌走勢，樹三鶯地區則屬於新北市房價相對低廉區域，受比價效應、重大建設陸續完工及商業設施進駐影響，對一般購屋需求民眾仍存有相當誘因，加上捷運三鶯線、三鶯二橋等多項交通建設陸續施作、完工，推升交通便捷性、增進區位條件、生活機能。

相較於樹林區、三峽區上漲，鶯歌區卻下滑0.17％，樹林地政事務所地價課課長鄒興民分析，鶯歌區的新建案在實價登錄上與去年相比呈現下跌，而捷運議題上與三峽區相比也較為緩慢，鶯歌區捷運站體主要定位在觀光，但未來捷運通車後仍有空間發展。

樹林區中山路一段 每坪約115萬

此外，調查發現地價最高路段分別為樹林區中山路一段、三峽區民生街、鶯歌區中正一路，其中地價最高的「地王」則位於樹林區中山路一段，公告土地現值每平方公尺為34萬6800元，每坪約115萬元。

樹林地政所提醒，公告土地現值為供稅捐機關審核土地移轉現值，民眾如需查詢樹三鶯地區108年公告土地現值，可上新北市政府不動產買賣交易服務網，或撥打地政所服務專線查詢。

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