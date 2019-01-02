北台灣4縣市大雨特報！週五起天氣穩定、週日又有鋒面

2019-01-02 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕今日東北季風持續吹拂，南方水氣也依然順著中層氣流移向台灣，預計今日天氣還是偏濕涼，各地雲量偏多，其中北部及東半部降雨時間較長；溫度方面，中部以北及東北部地區清晨低溫僅15至17度間，南部及花東約18至20度，白天高溫北台灣約16至19度，其他地區20至23度。

受到東北風影響，中央氣象局於今日凌晨4點10分針對北台灣4縣市發布豪大雨特報，宜蘭縣、新北市北海岸地區、基隆市需慎防豪雨；台北市山區、新北市山區則為大雨特報警戒範圍。

今日空氣品質部分，中部以北、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖空氣品質為「良好」等級，中部空品區內陸靠山區風速稍弱，仍有機會達普通等級；雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級，高屏空品區位於下風處，風速偏弱，為「橘色提醒」等級。

週四（3日）受東北季風影響加上南方雲系北移，各地雲量偏多，北部及東半部地區有短暫雨，基隆北海岸、東北角一帶以及宜花部分地區降雨時間較長；清晨、深夜各地氣溫仍低，白天中部以北及東半部地區18至23度，南部23至26度。週五、週六（4日、5日）東北季風減弱，天氣轉趨穩定，迎風面的北部和東半部地區仍有短暫雨，但降雨範圍明顯縮小；各地清晨仍稍有涼意，白天氣溫則有回升趨勢，高溫都可來到23、24度以上。下週日（6日）鋒面通過，隨後東北季風增強，下週一（7日）東北季風影響，北部及東北部稍轉涼，北部及東半部降雨機率提高。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 17 17 ~ 21 18 ~ 22 18 ~ 21

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