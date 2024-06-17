后里泰安鐵道園區改善工程 10月啟動、明年9月完工

立委楊瓊瓔服務處於17日舉行后里區泰安鐵道文化園區服務設施改善工程說明會。 （記者歐素美攝）

2024/06/17 13:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市市定古蹟舊泰安車站建於1937年，現況老舊，廁所設施損壞、地面易積水、環境雜亂及未設無障礙設施等，因應Rail Bike南延后里的旅遊人潮，立委楊瓊瓔爭取交通部觀光署補助改善，預計今年10月開始施工、明年9月完工。

立委楊瓊瓔服務處今天舉行后里區泰安鐵道文化園區服務設施改善工程說明會。

請繼續往下閱讀...

台中市觀光旅遊局主秘廖偉志表示，舊泰安車站建於1937年，為台中市市定古蹟，因現況老舊，廁所設施損壞、地面易積水及周圍環境雜亂，且未有無障礙設施。為迎接Rail Bike南延后里帶來的旅遊人潮，經多次會勘並整合地方意見，提出泰安鐵道文化園區服務設施改善工程，總經費約3000萬元。

廖偉志感謝立委楊瓊瓔協助爭取交通部觀光署1350萬元補助，市議員陳本添、邱愛珊及張瀞分支持市府1650萬元自籌款，將打造陽光公廁、營造櫻花林休憩點、環境綠美化、改善洗衣坑親水綠廊、建置無障礙坡道及停車場優化等，預計今年10月發包、明年9月完工。

交通部觀光署主秘方正光表示，古蹟、廢墟只有一線之隔，「維護得好叫古蹟，維護不好就變廢墟」，除公部門投入經費改善公共設施，也建議居民美化自家環境，以迎接外地遊客造訪。泰安里長謝學和坦言，居民期待迎接觀光人潮，又怕衝擊當地生活。

陳本添表示，舊泰安車站旁的后里圳水質潔淨清澈，自然生態豐富，他日前建議復育螢火蟲及鳳蝶，觀旅局允諾會營造適生棲地。邱愛珊說，期待改善工程帶來地方創生，迎接苗栗Rail Bike南延后里。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益指出，后里舊泰安火車站近年來已成為打卡熱點，也有不少人來這裡拍婚紗，期待未來完工後，除保有舊泰安車站的鐵道風采外，還能吸引更多旅客到此休憩，振興鐵道文化，並提升地區觀光旅遊的魅力。

洪柳益強調，舊泰安車站為市定古蹟，範圍包括站區外的廁所，礙於《文資法》 只能修復無法於現地新增廁所，觀旅局允諾後續評估旁邊停車場用地增設廁所；另鄉親建議自行車道延伸至舊泰安站，洪柳益也建議觀旅局進一步評估自行車道路線經8號隧道的可行性。

舊泰安車站建於1937年，為台中市市定古蹟。（記者歐素美攝）

舊泰安車站廁所，礙於《文資法》只能修復無法現地新增，觀旅局允諾將評估在旁邊停車場用地增設廁所。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法