01/01 各報重點新聞一覽

2019-01-01 06:30

自由時報

「你們完成了我的夢想」 第一代AIT官員 開心台灣飛躍進步

第一代美國在台協會（ＡＩＴ）官員艾文智（Brian Evans）於一九六○年代隨美軍父親來台，在高雄左營度過童年，深深愛上台灣，並於一九七九年以ＡＩＴ人員身分重返。在台任職期間，艾文智的大女兒出生，時隔多年也進入ＡＩＴ工作。艾文智夫婦近期來台探望女兒一家，接受本報訪問時分享這「一代傳一代」的故事，正是美國與台灣之間人民關係最強勁的明證。

詳見「你們完成了我的夢想」 第一代AIT官員 開心台灣飛躍進步。

金門海邊驚見死豬 不排除來自中國

中國非洲豬瘟疫情擴大蔓延，台灣雖提高罰則，但違規攜帶疫區肉品闖關的案件仍不斷增加，農委會預計週五將向行政院提案，針對中國等三年內有非洲豬瘟疫情國家的來台旅客，入境時擬增加Ｘ光掃描手提行李等把關程序；農委會副主委黃金城表示：「中國等疫區國家未檢查肉品攜出，台灣就需靠自己嚴格把關。」

詳見金門海邊驚見死豬 不排除來自中國。

跨年作業 自畫生殖器！ 馬公高中惹議 校長急喊卡

跨年連假，馬公高中生物老師出的作業，要學生畫自己的生殖器官形狀，有學生上網求助，引發部分家長認為嚴重侵犯隱私權。馬公高中校長黃肇國趕緊與出作業老師溝通，決定此項作業不用繳交了。

詳見跨年作業 自畫生殖器！ 馬公高中惹議 校長急喊卡。

蘋果日報

飛躍2019 照亮台灣

在勁歌熱舞、燦爛煙火中，我們一起送走2018、迎來2019年。回顧過去一年，台灣經歷中南部豪雨天災，也見證政治版圖再次變動，安然度過風起雲湧的2018。展望未來，《蘋果》將與國人攜手突破一關又一關的挑戰，同在一條船上堅定前行。

今收假國道5恐塞到深夜 免收費時段延至上午10時

跨年夜遇上陰雨天，昨國5北上塞到爆，傍晚宜蘭到頭城段時速不到20公里，要到台北跨年的車陣只能龜速前進。今是元旦連假最後1天，國道首度延長免收費時段，從凌晨零時到早上10時，高公局預估，國5北上仍是塞塞塞，下午出發從頭城到坪林的交通時間是平常7倍，塞車狀況可能要到深夜10時後才會逐漸緩解。

聯合報

北高璀璨煙火秀 迎接2019

全台昨晚都有熱鬧跨年晚會，絢麗的煙火秀、燈光秀爭奇鬥妍，低溫夜空瞬間融化，民眾齊聲倒數，揮別二○一八，熱情迎接充滿希望的二○一九。台北一○一煙火今年施放時間從去年的三百秒延長至三百六十秒，同時在大樓北面ＬＥＤ燈網「T-PAD」放映多種充滿台灣味的主題動畫，台灣經典珍奶、雞排等夜市美食也出現在動畫舞台，煙火秀長達四百六十一秒。雖然天雨濕冷，現場仍湧進數十萬人，欣賞跨年煙火秀。

避免擾民！台銀祭優惠 資料更新延至年底

聯合報昨天獨家報導，銀行因應洗錢防制法規，向既有客戶徵提資料，民怨不斷。金管會主委顧立雄昨天立即要求，銀行須依比例原則，重新訂出客戶資料更新期限，給客戶合理更新資料期間。

中國時報

連假期間 無徵詢閣員動作 賴清德去職 幾成定局

蔡英文總統公開喊話慰留行政院長賴清德，但賴揆去意仍堅，儘管閣員已多人請辭，但賴揆在元旦期間全無徵詢動作，黨內高層也被告知1月中旬政壇有大地震，儘量不要安排出國行程，顯示賴清德去職幾成定局。

40年前今天 兩岸靠默契停火

1979年元旦，大陸發表了《告台灣同胞書》，宣布兩岸和平統一的方針，並停止炮轟金門。大陸國防部長徐向前也發表一篇對金門停止炮擊聲明，兩岸才真正停火。然而，兩岸停火並未簽署任何文件或停戰協議，只是靠雙方默契，說停就停了，延續至今日，是歷史上罕見之事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/