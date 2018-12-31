非洲豬瘟疫區旅客入境 農委會盼增設X光檢查手提行李

2018-12-31 16:53

〔記者簡惠茹／台北報導〕目前入境旅客的托運行李雖然有經過X光掃描程序，但是手提行李只能靠防疫犬把關，農委會將在本週五災害應變中心跨部會會議中提案，從3年內有非洲豬瘟疫情國家出境的旅客，來台入境時增加X光掃描手提行李程序，農委會副主委黃金城表示，中國都沒在檢查肉品是否攜出，台灣自己要嚴格把關。

動物傳染病防治條例第45條之1修正案從去年12月14日生效，旅客違規攜帶動物產品入境罰鍰已提高為1萬元以上、100萬元以下，農委會訂定裁罰基準，原本首次違規攜帶疫區豬肉罰鍰是5萬元，上月18日調高到20萬元，第二次攜帶就重罰100萬元。

但是新罰則上路後，違規案件仍然頻傳，從14日到30日，攜帶非洲豬瘟、口蹄疫或禽流感疫區肉品來台的違規案件共137件，其中攜帶非洲豬瘟疫區豬肉的有47件，26日和28日都高達5件，農曆過年將至，台灣和中國往返會更頻繁，農委會提出規劃增設入境X光掃描手提行李，嚴格檢查。

非洲豬瘟中央災害應變中心將在本週五舉行跨部會會議，農委會副主委黃金城今天表示，對於入境時的手提行李把關，農委會將建議，針對從3年內有發生非洲豬瘟疫情的國家，從這些地方來台的旅客，希望能比照旅客出境檢查，增加X光掃描手提行李程序，否則現在單靠檢疫犬把關，還是擔心會有漏網之魚。

黃金城表示，現在中國對於出境旅客的手提行李檢查，根本沒有在檢查是否有將豬肉製品攜出，台灣自己應該想辦法嚴格檢查，但是入境檢查權責是財政部關務署，因此會在跨部會會議中提出討論可行性。

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