跨年夜會下雨嗎？元旦4天連假天氣 1張圖秒懂

2018-12-28 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕元旦4天連假將於明（29日）天展開，碰上冷氣團南下，甚至還可能有颱風來搗亂，臉書粉專「天氣即時預報」則提醒，今晚至明晨是本次「強烈冷氣團」威力最強時段，「嘉義以北」低溫將下探11度，恐將影響至明年1月3日。臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」則PO出一張4天連假天氣資訊圖，讓民眾秒懂天氣變化。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」以Q&A的方式提出關於跨年活動，民眾關心的4點事項表示，1.「高山會有雪嗎？」：玉山、雪山等高山有機會。合歡山最低溫約3度，降雨為主，降雪機會低。

2.「聽說有颱風？」：菲律賓附近的熱帶低壓，目前結構仍鬆散。要等到12月31日進入南海後才有機會發展為第30號，或是2019第1號「帕布」颱風，就算形成也「對台灣沒有直接影響」！

3.「各地跨年煙火的風向呢？」：台北101：東北風，陰有雨；劍湖山：北風，陰偶陣雨；義大世界：北北西風，陰有小雨。

4.「各地最後日落、曙光時間？」：各地見到曙光的機會都偏低，詳細時間可以參考氣象局天文日曆。

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