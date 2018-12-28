元旦影音饗宴！台中國家歌劇院新年音樂會 濃濃節慶fu

2018-12-28 23:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2019台中國家歌劇院新年音樂會以「跨時代經典，帶你遨遊世界聽見最美祝福之音」為主題，融合音樂與實境、虛擬、數位互動藝術，營造新年新氣勢，展現恢弘新視野，感受一趟豐富的影音感官之旅。

歌劇院藝術總監邱瑗說，歌劇院期望建立屬於在地傳統節慶音樂會，在每年元旦與市民共度新年，今年音樂會邀請旅居維也納19年的指揮家廖嘉弘帶領國立台灣交響樂團，由鍾耀光的《節慶》開場，鑼鼓鏗鏘，管絃紛陳，呼應熱鬧的新年意象。

上半場的第二首樂曲是由目前就讀台中二中音樂班的張凱閔擔任鋼琴獨奏，演出美國作曲家蓋希文的《藍色狂想曲》，有如色彩華麗的萬花筒，巧妙融入爵士、藍調，交織出一幅繽紛的都市風情畫。

下半場則演奏廣受樂迷喜愛的英國作曲家霍爾斯特《行星組曲》，樂曲音色多變、層次豐富，歌劇院形容在聲響細緻分明的大劇院現場聆賞，可以欣賞到更多樂曲的細節。

為了豐富聽眾的視聽享受，演奏時更搭配多媒體呈現，邀請世大運開幕式導演之一的廖若涵擔任藝術指導，將浩瀚瑰麗的宇宙呈現在聽眾眼前，大劇院科技感的銀黑色牆面、赭紅曲牆與圓型天井，將與《行星組曲》相呼應，享受影音饗宴。

在音樂會現場將抽出兩位幸運觀眾，在音樂會結束後與音樂家合照，新年留紀念。

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