今年12月史上最暖 明年第1季仍然偏暖

2018-12-28 12:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕氣象局今針對今年整體天氣狀況做總結，並展望未來一季天氣狀況。今年整體而言溫度偏暖，全年均溫達史上第5高，12月均溫更創下史上第1高紀錄；至於未來一季，氣象局預測第一季主要受東北季風影響的天氣型態，氣溫正常至偏暖，雨量以正常為主。

根據氣象局資料，在氣溫方面，2018年除2月及10月偏冷外，其餘月份以偏暖為主，其中5月及12月的偏暖程度特別明顯，特別值得一提的是12月，統計至前天為止，全台13測站均溫為21.47度，創下史上12月最高溫紀錄，就算計入接下來幾天的低溫，仍然不會改變。而整體來說，全台年均溫約為攝氏24.26度，則是歷史紀錄中平均氣溫第5高的年份。

在雨量方面，氣象局資料指出，2018年的1月雨量明顯偏多，2至4月春雨偏少，梅雨雨量集中於6月中旬，8月下旬因熱帶性低氣壓及西南氣流影響，使得中南部極端多雨，秋季雨量則以偏少為主，年累積總雨量除嘉義以南正常至多雨外，其他地區以少雨為主。

氣象局表示，展望未來一季，目前聖嬰正逐漸發展，但相較於過去個案，其強度可能偏弱且暖海溫位置較為偏西，對台灣天氣的影響不如強聖嬰年那麼明顯。氣象局檢視內部及各國數值模式的預報，研判明年1至3月各地平均氣溫以正常至偏暖的機率較大，雨量則以正常為主。

氣象局也提醒，每年1、2月是1年之中最冷的月份，冬季平均氣溫即使偏暖，仍有低溫出現的機會，須適時做好禦寒措施，在冷氣團或寒流影響期間，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒。另在梅雨期來臨之前，中南部地區仍是枯水期，氣象局呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水。此外，冬季大氣穩定，且常有境外污染源移入或境內污染物不易擴散，易造成空氣品質不佳、細懸浮微粒濃度偏高，此狀況時，敏感族群外出須注意採取防護作為。

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